Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki
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Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki

Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, hafta sonunda hem Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hem de muhtarlık seçimlerinin yapılacağı Besime Özderici İlkokulu'ndaki öğrencilere haksızlık yapıldığını söyleyerek, "Öğrencilerin dışardaki aracın korna sesine dahi...

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, hafta sonunda hem Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hem de muhtarlık seçimlerinin yapılacağı Besime Özderici İlkokulu'ndaki öğrencilere haksızlık yapıldığını söyleyerek, "Öğrencilerin dışardaki aracın korna sesine dahi tahammülü olmayacağı bir ortamda muhtarlık seçimine neden ısrar edersiniz" dedi.

Kayseri'de hafta sonunda yapılacak olan LGS ile Alpaslan Mahallesi muhtarlık seçimleri aynı güne denk geldi. Çocukların hayatını etkileyeceği bir sınavın yapılacağı okulda muhtarlık seçiminin de yapılmasına tepki gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, "Yine Türkiye'de çok klasik bir karmaşalı bir ortam yaşıyoruz. Bir muhtarlık seçimi var ve tarihler verilmiş. Bu muhtarlık seçimi bu hafta değil de bir sonraki hafta olsa aslında hiçbir şey olmaz. Muhtarlarımızda buna itiraz etmezler. O işi de halledelim ama 4 yıldır ailelerin çocuklarına verdiği emek, çocukların yıllardır bu güne hazırlandığını düşününce hem bir taraftan bir okul içerisinde insanların oy kullandığı bir karmaşa, bir taraftan da çocuklarımızın 4 yıl sonunda burada hayati karar vereceği bir imtihan sonucu alma noktasındadır. Yazıktır. Vatandaşlarımız duyarlı bir hükümet bekliyor. Bu muhtarlık seçimini önümüzdeki haftaya aktarsak ne olurdu? Bir valilik kararıyla olabilirdi. Hiçbir muhtarımız itiraz etmezdi ama onca çocuğumuz bu okulda imtihana girdiğinde, hayatının kararını vereceği bir günde ister istemez oluşabilecek bir yoğunluğa, dışardaki aracın korna sesine dahi tahammülü olmayacak bir ortamda muhtarlık seçimine neden ısrar edersiniz. Onun için çok bir zaman kalmadı düşüncesiyle duyarlı bir Kayserili vatandaş olarak ifade etmek istiyorum. Bu seçim bir hafta sonraya ötelenebilir. Bununla ilgili yetkili Kayseri'mizin mülki idare amiri başta olmak üzere bir girişim sağlanabilir. Bu etik değil, uygun değil, doğru da değil" ifadelerini kullandı.

Yücel, "Bu iktidarın ortaya koyduğu tablo, sizin çocuklarınızın 4 yıllık emeklerini görmezden gelmek demektir. Bu seçimler 1 hafta sonra olsa ne olur ki. Biz o çocuklarının emek harcamış, çocukların emeklerine saygı gösteren bir siyasi mensubu olarak bu ifadeyi kullanıyoruz. Bir bugün iktidarda olan bir parti olsaydık, biz bu durumu genel başkanımıza bugün iletirdik. Bununla ilgili milletvekillerimizi uyarırdık. Bu seçim sadece bu mahalleye has yapılmış bir konu. Bir hafta sonra, bir ay sonra olsa ne olur. Bir muhtarımızın adı bugün değil de, bir hafta sonra değişse ne olur. O çocuklarımızın kaderi belki de önümüzdeki yıllarda gideceği okulların bir imtihanı yapılacak. Bunun için biz o ailelerimiz yanındayız ve duyarlı davranıyoruz. Muhtarlarımıza oy verecek o kişilerin bile o gün buraya gelmeleri bence sıkıntıya giriyor. Duyarlı ailelerimiz muhtarlık seçimine dahi katılmayacakları, çocuklarının o gününe hassasiyet göstereceklerini söyledikleri bir ortamda yeterli sayıda seçmen ile de muhtar seçimi yapılmayacak. Bu da ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Yücel'den hem sınavın hem de seçimin olacağı okula tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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