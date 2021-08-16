Yücel Artantaş: "Ermenilerin Nahçıvan'a saldırması Türkiye'nin müdahalesini gerektirir"
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Yücel Artantaş: "Ermenilerin Nahçıvan'a saldırması Türkiye'nin müdahalesini gerektirir"

Yücel Artantaş: 'Ermenilerin Nahçıvan'a saldırması Türkiye'nin müdahalesini gerektirir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, "Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açması Türkiye'nin müdahalesini gerektirir. Bunun için Ermenistan aklını başına toplamalı" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, "Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açması Türkiye'nin müdahalesini gerektirir. Bunun için Ermenistan aklını başına toplamalı" dedi.

Ermenilerin yenilgiye doymadığını belirten Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin garantörlüğünde olduğunu, gelebilecek herhangi bir saldırı ve savaş durumunda Türkiye'nin gereken müdahaleyi yaparak Ermenilere derslerini verecektir. Bunun için Ermeniler Karabağ yenilgisini unutmamalıdır. Akıllı olmalı Türkiye ile Azerbaycan'ın iş birliği teklifini kabul edip ateşkesi bozmamalıdır. Barışın sürmesinden Ermeniler karlı çıkacaktır. Artık Türkiye ve Azerbaycan askeri işbirliği içindedir. Nahçıvan'a yapılacak olan bir saldırı Türkiye'ye yapılmış olarak görülecektir. Bilindiği gibi Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Ağustos yerel saatle 13.00'da Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığı duyurulmuş. Açılan ateş sonucu Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarılmıştı" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Yücel Artantaş: 'Ermenilerin Nahçıvan'a saldırması Türkiye'nin müdahalesini gerektirir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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