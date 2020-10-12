Yücel Artantaş,"Ermeniler yine kalleşlik yaptı"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş,"Ermeniler ateşkesi bozarak yine kalleşlik ettiler.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, "Ermeniler ateşkesi bozarak yine kalleşlik ettiler.Ateşkes isteyenler,barış isteyenler Ermenilerin kalleş yüzünü görsünler"dedi.

Artantaş,"Hür dünyaya beni kurtarın ateşkes ilan ettirin diye yalvaran Ermenistan genlerinde olan kalleşliklerini bir daha göstermiş sivil yerleşim yerlerine füze atarak 7 kişinin ölümüne 33 kişinin de yaralanmasına neden olmuşlardır. Azerbaycan'ın insani ateşkesini istismar ederek bozan Ermenistan'a artık hiçbir devlet inanmamalıdır.Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermeniler,vatandaşlarına bakın biz Gence şehrini vurduk insanları öldürdük Azerbaycan bize birşey yapamıyor mesajını vermeye çalışılıyor.Azerbaycan bu saldırının hesabını soracaktır."şeklinde konuştu.

"Ermeniler soykırımcı bir devlet olduklarını bir kere daha ortaya koymuştur" diyen Artantaş,Uluslararası kamuoyu bu sivillere yapılan saldırıları görmeli Ermenileri kınamalıdır. Buradan AGİT ve MİNSK grubuna sesleniyorum: "Artık ne zamana kadar Ermenilerin tarafını tutacaksınız.Gence şehrine yapılan saldırı bir soykırımdır.Siviller hedef alınmıştır.terör devleti olan Ermenistan'a artık gereken tepkiyi verin.Bu saldırı da göstermiştir ki Ermenilerle ateşkes olmaz anladıkları dilden konuşarak gereken ders verilmeli işgal altında ki topraklar kurtarılmalıdır."dedi.

Ermeni'ye inanıp bir masada oturulmayacağı bir kez daha görülmüştür diyen Yücel Artantaş,Rusya'da sağlanan ateşkesi Ermeni kalleşçe bozdu ve yine sivillere saldırdı. Ermeni sivillere saldırarak Azerbaycan'ı sivillere saldırmaya kışkırtıyor Ama Azerbaycan bu oyuna gelmeyecektir. Dünya kamuoyu bunu bilsin ki,Ermenistan katliamcı bir devlet ve Ermeniler de katliamcı bir millettir.Uluslararası kamuoyu Ermenistan'ı kınamalı.Azerbaycan'da yaşamını yitiren sivillere Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı