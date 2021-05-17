YTD ne demek? YTD kısaltmasının açılımı nedir? Ekonomide YTD ne anlama geliyor?

Ekonomide ve borsada ytd ne demek, açılımı nedir merak ediliyor. Genellikle ekonomistler yorum yaptığında, borsa ile ilgili yorumlar yapıldığında mesajın altına 'ytd' notu eklenir. Peki, ytd ne anlama gelir, ytd nedir? sizler için kısaca anlatalım.

Son zamanlarda ytd kısaltması oldukça kullanılıyor. Özellikle kripto para borsası için bu ifadenin çok kullandığını görüyoruz. Peki, ytd nedir, ne demek? YTD açılımı ne? YTD kısaltması ne demek? Detaylar yazımızda.

YTD AÇILIMI NE DEMEK?

YTD kısaltmasının açılımı ' Yatırım Tavsiyesi Değildir ' demektir. Bu ifadenin baş harfleri ytd kısaltmasını oluşturuyor.

YTD NEDİR?

YTD kısaltması açılımı : Yatırım Tavsiyesi Değildir!

YTD (Yatırım tavsiyesi değildir) ifadesi genellikle ekonomik ve borsa alanında kullanılır. Özellikle son dönemlerde kripto borsasında bu kısaltmanın kullanıldığını görebiliyoruz. Bu kısaltma, borsa hakkında yorum yapan, inceleme yapan vb. kişiler tarafından kullanılır. Yani inceleme yapan kişinin görüşleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir demek içindir. Sorumluluk kabul etmek istenmediği için genellikle bu ifade kullanılmaktadır. YTD çoğunlukla yazıların sonunda kullanılır.

YTD'nin diğer açılımı nedir?

Ek olarak YTD'nin bir diğer açılımı İngilizce'dir ve "Year-to-date" demektir. Year to date ifadesinin Türkçe karşılığı ise "Sene başından beri" demektir. Yani içinde bulunduğumuz senenin başından bu yana kadar olan süredir. 1 Ocak'tan günümüze kadar olan süre year to date olarak da ifade edilmektedir.

Fakat ytd daha çok ilk anlattığımız borsa, ekonomi, kripto alanlarında kullanılan bir kısaltmadır.