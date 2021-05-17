YTD ne demek? YTD kısaltmasının açılımı nedir? Ekonomide YTD ne anlama geliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YTD ne demek? YTD kısaltmasının açılımı nedir? Ekonomide YTD ne anlama geliyor?

YTD ne demek? YTD kısaltmasının açılımı nedir? Ekonomide YTD ne anlama geliyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekonomide ve borsada ytd ne demek, açılımı nedir merak ediliyor. Genellikle ekonomistler yorum yaptığında, borsa ile ilgili yorumlar yapıldığında mesajın altına 'ytd' notu eklenir. Peki, ytd ne anlama gelir, ytd nedir? sizler için kısaca anlatalım.

Son zamanlarda ytd kısaltması oldukça kullanılıyor. Özellikle kripto para borsası için bu ifadenin çok kullandığını görüyoruz. Peki, ytd nedir, ne demek? YTD açılımı ne? YTD kısaltması ne demek? Detaylar yazımızda.

YTD AÇILIMI NE DEMEK?

YTD kısaltmasının açılımı 'Yatırım Tavsiyesi Değildir' demektir. Bu ifadenin baş harfleri ytd kısaltmasını oluşturuyor.

YTD NEDİR?

YTD kısaltması açılımı : Yatırım Tavsiyesi Değildir!

YTD (Yatırım tavsiyesi değildir) ifadesi genellikle ekonomik ve borsa alanında kullanılır. Özellikle son dönemlerde kripto borsasında bu kısaltmanın kullanıldığını görebiliyoruz. Bu kısaltma, borsa hakkında yorum yapan, inceleme yapan vb. kişiler tarafından kullanılır. Yani inceleme yapan kişinin görüşleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir demek içindir. Sorumluluk kabul etmek istenmediği için genellikle bu ifade kullanılmaktadır. YTD çoğunlukla yazıların sonunda kullanılır.

YTD'nin diğer açılımı nedir?

Ek olarak YTD'nin bir diğer açılımı İngilizce'dir ve "Year-to-date" demektir. Year to date ifadesinin Türkçe karşılığı ise "Sene başından beri" demektir. Yani içinde bulunduğumuz senenin başından bu yana kadar olan süredir. 1 Ocak'tan günümüze kadar olan süre year to date olarak da ifade edilmektedir.

Fakat ytd daha çok ilk anlattığımız borsa, ekonomi, kripto alanlarında kullanılan bir kısaltmadır.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ben Affleck Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Caner Erkin Gökhan Töre Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YTD ne demek? YTD kısaltmasının açılımı nedir? Ekonomide YTD ne anlama geliyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 19:58:18. #1.13#

title