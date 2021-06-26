YTB'nin Türkiye Bursları programına başvuran Azerbaycanlı öğrenciler sınava girdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü Türkiye Bursları programına başvuran Azerbaycanlı öğrencilerin sınavları başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü Türkiye Bursları programına başvuran Azerbaycanlı öğrencilerin sınavları başladı.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sınava katılan yaklaşık 200 aday, Türkiye'de burslu üniversite eğitimi kazanmak için 50 soruyu cevapladı.

YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ahmet Atabaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan her yıl yaklaşık 2 bin başvuru aldıklarını, diploma notları üzerinden yapılan değerlendirmeyle yaklaşık 200 adayın sınava alındığını bildirdi.

Atabaş, sınavda başarılı olan adayların mülakata alınacağını, başarı kriterlerine göre yaklaşık yarısını burslandıracaklarını söyledi.

YTB'nin Türkiye Bursları programına her sene artan sayıda başvuru aldıklarını belirten Atabaş, "2012'de 30 binle başlayan başvurular 2021'de 168 ülkeden 175 bine çıktı. Bugün Türkiye'de yaklaşık 15 bin burslu öğrencimiz var. Amacımız, tüm dünyadan başarılı öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarını sağlayarak ülkelerine döndüklerinde ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere çok boyutlu katkı yapmalarını sağlamaktır." dedi.

Atabaş, Azerbaycan'ın kendileri için çok önemli ülke olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl Karabağ savaşında şehit olanların çocuklarına yönelik özel kontenjan açıyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kendilerine Türkiye'de ücretsiz eğitim imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov