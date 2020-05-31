YTB Diaspora Covid-19 İş Birliği ve Destek Programı tamamlandı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yeni korona virüs pandemisi ile mücadele sürecinde başlatılan Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı tamamlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yeni korona virüs pandemisi ile mücadele sürecinde başlatılan Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı tamamlandı.

YTB Başkanı Abdullah Eren sivil toplum kuruluşlarının desteklendiği program sayesinde 200 bin kişiye yardım ulaştırıldığını açıkladı.

Yeni korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürütülen küresel mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği modelleri geliştirerek yürütülen gönüllü faaliyetlere destek olmak üzere başlatılan YTB Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı başvurularının sona erdiğini duyuran Eren, "Katkı sunduğumuz 70'e yakın projeyle yaklaşık 200 bin kalbe dokunduk" diye konuştu.

Pandemi süreciyle birlikte düzenlenen programa 21 ülke ve 85 şehirden başvuru alındığını ifade eden Eren, başvurular arasından 70'e yakın projeye destek verildiğini söyledi.

Eren şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışındaki STK'larımızla iş birliği halinde yürütülen bu projeler sonucunda Türk vatandaşı, mavi kartlı ve yerel halktan yaklaşık 200 bin kişiye çeşitli destekler sunulmuştur. Salgın süresince bizlerle iş birliği içinde vatandaşlarımıza yardım elini uzatan STK'larımız ve Türk diasporasının değerli mensuplarına teşekkür ediyor, yurt dışında salgın nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA