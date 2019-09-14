14.09.2019 23:11

- YTB Başkanı Eren: "Gençlerimiz Türkçeyi unutmamalı"

KÖLN - Almanya'nın Köln kentine ziyaret gerçekleştiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren bir okuma evinin açılış törenine katıldı. Programda konuşma yapan Eren, "Gençlerimizin Türkçeyi unutmamaları, Türkçe ile daha fazla hemhal olmaları için onlara kitap gönderip, kurumsal olarak bunu kütüphaneye çeviriyoruz" dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Almanya'nın Köln kentinde, 'Anadolu Okuma Evleri' projesi kapsamında Avrupa Türk-İslam Birliği yerleşkesinde kurulan okuma evinin açılışına katıldı. Açılışa YTB Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ATIB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım ve yetkililer katıldı.

Avrupanın çeşitli ülkelerinde şu ana kadar 30 okuma evi açılışı yaptıklarını söyleyen Eren, "Yeri müsait olan sivil toplum kuruluşlarımızda kütüphaneler açıyoruz. Bu kütüphanelerdeki kitapların gençler tarafından okunmasını teşvik ediyoruz. Bugün Köln'deki ATİB'de okuma evimizin açılışını yaptık. Gençlerimizin Türkçeyi unutmamaları, Türkçe ile daha fazla hemhal olmaları için onlara kitap gönderip, kurumsal olarak bunu kütüphaneye çeviriyoruz ve yazılımımız üzerinden gençlerimizin ne kadar kitap aldığını ve ne kadar kitap okuduğunu da tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Daha sonra muharrem ayı vesilesiyle "Aşure Lokması" etkinliğine katılan YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet burada birer konuşma yaptı.

Avrasya Alevi İslam Birliği'nin düzenlediği "Aşure Lokması" etkinliğinde konuşan YTB Başkanı Eren, "Bugün dünyanın dört bir tarafında, İslam dünyasının kanayan yarası olan mezhep çatışmaları ve çeşitli çatışmalarla Kerbela'lar yaşıyor. Bizler hep beraber daha sık bir araya gelme çabamızla, bu acıları azaltmayı amaçlıyoruz" İfadelerini kullandı.

Daha sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Eren, "Alevi vatandaşlarımızın hem sorunlarını yakından görmek, hem muharrem ayı dolayısıyla bu aşure etkinliğine katılmak, hem de yürütmüş olduğumuz bu etkinliği yerinde incelemek için burada bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise basına yaptığı açıklamada, "Bugün Avrasya Alevi İslam Birliği'nin düzenlediği Aşure etkinliği kapsamında Almanya'da bulunuyoruz. Buradaki Sivil Toplum Kuruluşlarımızın yapmış oldukları bir etkinlikte hem milletvekili düzeyinde hem Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı düzeyinde burada bulunuyor olmamız devletin milletiyle kaynaşması anlamıyla son derece kıymetli" şeklinde konuştu.

Sırakaya, "Demokrasilerdeki en temel özgürlük olan inanç özgürlüğünün bir şekilde aşırı ırkçılar tarafından tehdit unsuru olarak kullanılıyor olması, Alman devletinin bu konuya özellikle ve ivedilikle her türlü imkanlarını kullanarak üzerine gitmesi gerektiğini gösteriyor. Son dönemlerde artan ırkçılık sadece Almanya'yı tehdit etmiyor, aynı zamanda Avrupa'yı ve dünya barışını tehdit ediyor. Toplumun her kesiminden bu anlayışa karşı daha etkin bir mücadelenin yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Aşure Lokması" etkinliğine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Avrasya Alevi İslam Birliği Başkanı Haydar Siliseri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA