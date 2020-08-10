YTB Başkanı Eren, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Muradov ile online toplantı...
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YTB Başkanı Eren, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Muradov ile online toplantı...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile online bir toplantı gerçekleştirdi.

YTB Başkanı Eren, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Muradov ile online toplantı...
10.08.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:32

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile online bir toplantı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile online toplantıda bir araya gelen YTB Başkanı Abdullah Eren, "Bir milletin iki diasporası olmaz. Türk milleti, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman bir ve beraberdir; dost ve kardeş Can Azerbaycan'ın yanındadır" dedi.

Toplantı sonrası Azerbaycan basınına açıklamalarda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, toplantıda iki ülke diasporaları arasındaki iş birliğine ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Ermenistan'ın menfur saldırıları sonucu hayatını kaybeden asker-sivil tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Eren, Ermenistan'ın saldırılarını ise şiddetle kınadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde iki ülke arasındaki yakın ilişkilere her iki ülkenin ilgili diaspora kurumları olarak katkı sunmaya gayret ettiklerini belirten Abdullah Eren, bu hususta özellikle son 2 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Türk Konseyi çerçevesinde Türkiye'de diasporadan sorumlu komite başkanları/bakanlar toplantısı yaptık. Almanya Berlin'de, ABD New York'ta diasporalarımızı buluşturan sivil toplum toplantıları yaptık. İş birliğimizi arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Eren, YTB Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencilere de büyük bir ehemmiyet atfettiklerini söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinde bulunan Türkiye ve Azerbaycan diasporalarının Ermenistan'ın mütecaviz hareketlerine karşı ortak tepki verip, Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları üzerindeki haksız işgalini tüm dünyaya beraber anlattıklarına dikkat çeken YTB Başkanı Abdullah Eren, "Bir milletin iki diasporası olmaz. Türk milleti, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman bir ve beraberdir; dost ve kardeş Can Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye'nin Ermenistan'ın saldırılarına karşı en başından tepki gösterdiğini ve Türk halkının da her zaman Azerbaycan ile birlikte olduğunu hatırlatan Eren, Türkiye'nin diaspora kurumu olan YTB'nin de faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Azerbaycan'ın ve Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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