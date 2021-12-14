YTB, Almanya'ya göçün 60. yılına özel çift dilli gazete hazırladı - Haberler
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YTB, Almanya'ya göçün 60. yılına özel çift dilli gazete hazırladı

YTB, Almanya'ya göçün 60. yılına özel çift dilli gazete hazırladı
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla "Sirkeci München" isimli Türkçe ve Almanca tek sayılık gazete hazırladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla "Sirkeci München" isimli Türkçe ve Almanca tek sayılık gazete hazırladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, 1961'de Türkiye ve Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasıyla binlerce Türk vatandaşının Anadolu'nun farklı şehirlerinden misafir işçi olarak Almanya'ya giderek yaşamaya başladığı hatırlatıldı.

Türk vatandaşlarının, aradan geçen 60 yılda Almanya'nın kalkınmasına büyük katkı sağlayarak toplumun vazgeçilmez unsuru olduğuna işaret edilen açıklamada, "Birçok alanda Almanya'da başarı hikayesine imza atan Türk vatandaşları bugün 4'üncü nesle ulaşmış durumda ve sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda varlıklarını sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

YTB'nin, Türk diasporasının Avrupa'daki varlığının 60. yılına yönelik, bu yıl Almanya ve Türkiye'de birçok etkinlik düzenlediği ve bu etkinlikler kapsamında 60 yıllık göç serüvenini anlatan Türkçe ve Almanca tek sayılık arşiv niteliğinde gazete hazırlandığı belirtildi.

"Sirkeci München" isimli gazetenin Türk toplumunun Avrupa'daki varlığının 60. yılında istihdam dışındaki farklı sahalarda sanat, spor, siyaset ve kültür alanlarındaki çalışmalara dikkati çektiği, artan İslam karşıtlığı ve ırkçılık gibi Avrupa toplumu nezdinde popülerleşen algıların akamete uğratılmasına da yardımcı olacağı kaydedildi.

Gazetenin, YTB tarafından hazırlanan Memleketim dergisinin 5. sayısıyla dağıtılacağı bildirildi.

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AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri

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