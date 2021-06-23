YPG/PKK ve Esed rejimi zindanlarında 4,5 yıl tutuklu kalan Halepli Muhammed Mudlic: (3)

Suriye'nin Halep ilinde yardım gönüllüsü olarak çalıştığı sırada Esed rejiminin varil bombasıyla saldırısında bacağından yaralanan ve Afrin'de Ocak 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulduktan sonra rejim güçlerine teslim edilen 33 yaşındaki Muhammed Mudlic, Afrin'de...

Suriye'nin Halep ilinde yardım gönüllüsü olarak çalıştığı sırada Esed rejiminin varil bombasıyla saldırısında bacağından yaralanan ve Afrin'de Ocak 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulduktan sonra rejim güçlerine teslim edilen 33 yaşındaki Muhammed Mudlic, Afrin'de kanalizasyon çukurunda tutulduğunu, Şam'daki Sednaya Cezaevi'nde de çeşitli işkencelere maruz kaldığını söyledi.

Suriye'de 11. yılına giren iç savaşın başlarında Halep ilinde insani yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan Mudlic, 2015'te Esed rejimi güçlerinin varil bombası kullanarak düzenlediği bir saldırıda bacağından ağır yaralandı.

Türkiye'ye sevk edilen Mudlic, 2016 başlarında tedavisinin ilk etabını tamamlayarak tekrar Halep kent merkezine döndü.

Halep'teki rejim kuşatmasının ardından Aralık 2016'da gerçekleşen zorunlu tahliyeler üzerine Mudlic de on binlerce Halepli gibi yetiştiği mahallesine veda ederek, Batı Halep kırsalına göç etmek zorunda kaldı.

Bacağındaki sorundan dolayı sağlık durumu kötüye giden Mudlic, 2017'nin ilk günlerinde tekrar Türkiye'ye geçip yarım kalan tedavisini tamamlamak istedi. 33 yaşındaki Halepli genç, Batı Halep kırsalından Türkiye'ye ulaşabilmek için Afrin'den geçmek istedi ancak o dönem Afrin'i işgal eden YPG/PKK'lı teröristler Mudlic'i durdurarak alıkoydu.

O tarihten itibaren yaklaşık 4,5 yıl boyunca ailesinden ve sevdiklerinden uzak kalan Mudlic, önce YPG/PKK işgalindeki Afrin'de tutularak çeşitli işkencelere maruz kaldı daha sonra da Ocak 2018'de Afrin'de Türkiye tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında yüzlerce tutukluyla birlikte rejimin güvenlik birimlerine teslim edildi.

11 Haziran'da özgürlüğüne kavuşan Mudlic, YPG/PKK ve rejim zindanlarında geçirdiği günleri, maruz kaldığı işkenceleri, tanıklık ettiği savaş suçlarını AA muhabirine anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Kasım