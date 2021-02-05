YPG/PKK, Deyrizor'da çocuğuyla alıkonulan babaya böbreğinin biri çalışamaz hale gelene kadar işkence yaptı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde çocuğuyla birlikte suçsuz yere YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi.