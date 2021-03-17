Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi

Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş, kendisini koronavirüsten korumak için ilginç bir maske tasarladı. Tüm kafasını kapatan renkli maskesi ile görenlerin dikkatini çeken vatandaş, "Kendime bu yüz maskesini yaparak koronadan bir kat daha fazla korunuyorum" dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan bir vatandaş, görenleri şaşkına çeviren bir yüz maskesi tasarladı. Boynundan kafasına kadar tüm yüzünü örten maskesi ile herkesin dikkatini çeken vatandaş, çoğunlukla evde kaldığını ve çarşıya çıktığında kendisini koronavirüsten korunmak için bu maskeyi tasarladığını söyledi.

"KORONADAN BİR KAT DAHA FAZLA KORUNUYORUM"

Kendince iyi izole olduğunu düşünerek bu maskeyi tasarladığını kaydeden vatandaş, "İnsanların çoğu gereksiz yere işi olmadığı hallerde dahi çarşıda, pazarda dolaşıyor. Bizler bu korona belasından kurtulmak için önlem almalıyız, kendimizi ve ailemizi tüm toplumu korumak için mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak olmalı ve dışarı çıkarken de mutlaka mesafeye uymalı ve maskemizi takmalıyız. Ben kendimce daha iyi izole olacağımı düşünerek böyle bir çare buldum ve kendime bu yüz maskesini yaparak koronadan bir kat daha fazla korunuyorum" diye konuştu.