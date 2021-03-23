Arabasını korumak isterken ceviz büyüklüğünde dolunun isabet ettiği adam hastanelik oldu
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Arabasını korumak isterken ceviz büyüklüğünde dolunun isabet ettiği adam hastanelik oldu

23.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:43

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle otomobillerde ve evlerde hasar meydana geldi. Aracını korumak isterken ceviz büyüklüğünde dolunun başına isabet ettiği vatandaş hastanelik oldu.

Şehirde akşam saatlerinde Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinde hasar oluştu. Hasar görmemesi için otomobilinin üstünü kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Arabasını korumak isterken ceviz büyüklüğünde dolunun isabet ettiği adam hastanelik oldu

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, "Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim" dedi.

Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.

Arabasını korumak isterken ceviz büyüklüğünde dolunun isabet ettiği adam hastanelik oldu
Arabasını korumak isterken ceviz büyüklüğünde dolunun isabet ettiği adam hastanelik oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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