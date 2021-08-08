Yozgat Valisi Polat ve protokol üyeleri Çamlık Milli Parkı'nda temizlik çalışması yaptı
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Yozgat Valisi Polat ve protokol üyeleri Çamlık Milli Parkı'nda temizlik çalışması yaptı

Yozgat Valisi Polat ve protokol üyeleri Çamlık Milli Parkı'nda temizlik çalışması yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valiliği ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde, orman yangınlarını önlemek için "Kendi ormanlarımızı kendimiz koruyalım" sloganıyla Çamlık Milli Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde, orman yangınlarını önlemek için "Kendi ormanlarımızı kendimiz koruyalım" sloganıyla Çamlık Milli Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve üyeleri Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkı'nda cam şişe başta olmak üzere temizlik çalışması yaptı.

Temizlik çalışmasının ardından Vali Polat, gazetecilere, Türkiye'nin 10 gündür orman yangınlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Yozgat'ın göz bebeği Çamlık Milli Parkı'nın kentin en önemli değerlerinden olduğunu ifade eden Polat, "Farkındalık oluşturmak için belediyemiz ve emniyet müdürlüğümüz koordinesinde STK'larımızla gönüllü vatandaşlarımızla park içerisindeki çöpleri, cam kırıklarını, şişeleri toplamaya çalıştık. Çok fazla bir çöp yok, bu da yiğitler şehri Yozgat'ın evlatlarının bilinçli olduğunu gösteriyor. Bu değerimizi hep birlikte koruyacağız." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de olası yangınlar öncesi Çamlık Milli Parkı'nda tedbir aldıklarını dile getirerek, "24 saat esasına göre itfaiye aracımızı ve su tankerlerimizi özellikle Çamlık Milli Parkı'mızda beklettik. Ormanlık alanlarda ateş yakmayı tamamen yasak ettik ve giriş çıkışları da düzenli ve kontrollü hale getirdik. Bugün de burada temizlik çalışması yaptık. Çamlık Yozgat'ımızın göz bebeği. Çamlığı korumak gözetmek bizlerle birlikte Yozgat'ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın asli görevidir." diye konuştu.

Çalışmanın ardından, yaralı bulunduktan sonra tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin ve bir baykuş doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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