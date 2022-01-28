Yozgat Valisi Polat, ulaşıma açılan köy yollarınnda incelemede bulundu

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, köy ziyaretlerinde bulunarak, ulaşıma açılan köy yolları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Polat, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile birlikte Fakıbeyli ve İnceçayır köylerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Polat, il genelinde bereketli bir kar yağışının olduğunu söyledi.

Devletin güçlü imkanlarının bulunduğunu belirten Polat, "İmkanlarımız çok iyi, kapanan yaklaşık 300 köyümüzün yolu bir iki günde açıldı. Şu anda mahalle ve mezarlıkların yolunu açıyoruz. Sahadaki tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Köyümüzü ziyaret ettik. Arkadaşlarımızın köydeki çalışmalarına baktık. Yeter ki kar yağsın biz açarız. Geçen yıllarda kuraklık yaşadık. Bu yıl bereketli bir kar yağışı oldu." dedi.

İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı da İl Özel İdare ekiplerinin 558 köyün tamamında canla başla çalıştıklarını ifade ederek, "Kazasız belasız çalışmalarımızı atlattık. Rabb'im tekrar nasip eder, biz de tekrar temizleriz inşallah." diye konuştu.

İnceçayır köyü muhtarı Güzel Selvi ise Yozgat Valisi Polat ve beraberindekilere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Son 15 yılın en yoğun yağışını aldık. Bereket oldu. Gece gündüz demeden ekipler çalıştı, yollarımızı açtılar tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."