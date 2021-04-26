Yozgat Valisi Polat, okul duvarında katlanan Türk bayrağını düzelten öğrencilere bayrak hediye etti
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Yozgat Valisi Polat, okul duvarında katlanan Türk bayrağını düzelten öğrencilere bayrak hediye etti

Yozgat Valisi Polat, okul duvarında katlanan Türk bayrağını düzelten öğrencilere bayrak hediye etti
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul duvarında katlanmış Türk bayrağını düzelten lise öğrencileri Doğuhan Çanakçı ve Hüseyin Ünal'ı evlerinde ziyaret etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul duvarında katlanmış Türk bayrağını düzelten lise öğrencileri Doğuhan Çanakçı ve Hüseyin Ünal'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, öğrenci ve aileleriyle sohbet eden Vali Polat, yiğitler şehri Yozgat'tan hain çıkmayacağını söyledi.

Polat, Yozgat halkının memleket sevdalısı, devletine, milletine, bayrağına, ezanına bağlı insanlar olduğunu belirterek, "Burada çalışmaktan mutluyuz. 3 ay kadar önce de bir amcamız bastonuyla bayrağı düzeltmişti." dedi.

Güzel davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Polat, "Bizim en büyük amacımız, memleketine, milletine hizmet edecek insanlar yetiştirmek, devletinden emir alan, milletine hizmet eden insanlar yetiştirmek, bütün amacımız bu olmalıdır. Hayırlı evlatlar yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Vali Polat, öğrencilere Türk bayrağı hediye etti.

Yozgat Yavuz Selim İlkokulu duvarında yaklaşık 6 metre yükseklikte asılı Türk bayrağının katlandığını gören öğrenciler, bayrağı düzeltmek için büyük çaba sarf etmişti.

Okulun alt kat pencere demirlerine tırmanan öğrencilerden Doğuhan Çanakçı, omuzuna bir arkadaşını alarak bayrağı düzeltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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