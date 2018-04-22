Yozgat'ta Zirai Don Meyveleri Kuruttu-Hd

Yozgat'ta zirai don meyveleri kuruttu

Yozgat'ta, hava sıcaklığının ani düşüşü nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde zirai don hasarı oluştu. Bazı bölgelerde meyve ağaçları tamamen zarar gördü.

Yozgat'ta bugün sabaha karşı termometreler eksi 2-4 dereceyi gösterdi. Dün akşam saatlerinde hafif şekilde yağan yağmurun ardından hava sıcaklığının ani düşüşü meyve ağaçlarında zirai don oluşturdu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan ve mevsiminden yaklaşık 1 ay önce meyve vermeye başlayan ağaçlar soğuktan etkilendi. Bazı bölgelerde zirai don hasarını en aza indirmek isteyen çiftçiler bahçelerinde saman yaktı.

SEBZE FİDELERİNİ PET ŞİŞELERLE SOĞUKTAN KORUDU

Yozgat'ın Başıbüyüklü köyünde, bahçesine diktiği sebze fidelerini soğuktan korumak için kendine özgü yöntemle tedbir alan ve her fidenin üzerini pet şişelerle kapatan Hacı Ömer Kılıç'ın sebzeleri zirai don olayını yine zararsız atlattı. 3 bin tane sebze fidesinin üzerini pet şişelerle kapatarak tek fidelik seralar oluşturan, çiftçi Hacı Ömer Kılıç, 'Bu gece hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Ailece sabaha kadar uyumadık ve meyve bahçelerinde saman yakıp don etkisini azaltmaya çalıştık. Meyveleri çıkan erik ağaçları, ceviz, kayısı, elma ağaçları ve asmalar tamamen zarar gördü. Bahçede kova içerisindeki suların donduğunu gördük. Buna karşın üzerine pet şişe yerleştirdiğimiz domates, kabak, salatalık ve fasulye fideleri don olayını hasarsız atlattı. Deneme amaçlı yaptığımız pet şişeli tedbirin etkili olması memnuniyet verici dedi.