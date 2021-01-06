Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, Aydıncık-Zile kara yolu Kırkdilim köyü mevkisinde, Ergün Sesli'nin kullandığı 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ idaresindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

YARALILAR 2 İLÇEDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Zincirleme kazada, sürücü Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücüler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyyup Yıldız