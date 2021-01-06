Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

06.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:53

Son dakika! Yozgat'ta tır, vinç ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, Aydıncık-Zile kara yolu Kırkdilim köyü mevkisinde, Ergün Sesli'nin kullandığı 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ idaresindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YARALILAR 2 İLÇEDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Zincirleme kazada, sürücü Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücüler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyyup Yıldız

Haber Yorumları (2)
KİRŞEHİRLİ: Kanim dondu söyleyecek hicbirşey.bulamadim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
D: hayat bir an o da şu an
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
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