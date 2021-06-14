Yozgat'ta süt toplama projesi imzalandı
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Yozgat'ta süt toplama projesi imzalandı

Yozgat'ta süt toplama projesi imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ORAN Kalkınma Ajansına sunulan 'Yozgat Süt Toplama' projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ORAN Kalkınma Ajansına sunulan 'Yozgat Süt Toplama' projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Yozgat'ta sütçülüğe yeni bir ivme kazandıracak olan 'Yozgat Süt Toplama' projesinin imza töreni Yozgat Valiliğinde yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci tarafından imzalar atıldı.

Proje kapsamında 66 adet 300 litrelik süt tankı alınacağını söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, "Proje kapsamında 66 adet 300 litrelik tanklar ve 10 adet süt analiz kitleri alınması planlanmaktadır. Projeyle ilçelerde tespit edilecek ve daha önce süt toplanmanın rantabıl olmadığı yerler tespit edilerek " Süt Üreticiler Birliği" vasıtasıyla buralara tanklar konacak. Tanklara konan sütler soğutularak bekletilmesi sağlanacaktır. Bu sayede küçük üreticilerde sisteme dahil edilerek onlar için bir kazanç kaynağı oluşturulacaktır. Küçük üretici kazandıkça yeni hayvan alımıyla işletmesini, büyütecektir" dedi.

Projenin Toplam bütçesi yaklaşık bir buçuk milyon olduğunu söyleyen Vali Polat, "ORAN Kalkınma Ajansı ve eş finansmanı aynı zamanda projenin paydaşı olan İl Özel İdare tarafından bütçe karşılanacak. Bu bağlamda Yozgat'ta uygulamaya geçecek olan projeyle günlük süt üretimi otomatik olarak 20 bin kilogram yani 20 ton artacak" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat'ta süt toplama projesi imzalandı
Yozgat'ta süt toplama projesi imzalandı
Yozgat'ta süt toplama projesi imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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