Yozgat'ta seyir halindeki işçi servis midibüsü yandı
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Yozgat'ta seyir halindeki işçi servis midibüsü yandı

Yozgat'ta seyir halindeki işçi servis midibüsü yandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinden il merkezine işçi taşıyan seyir halindeki servis midibüs yandı.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinden il merkezine işçi taşıyan seyir halindeki servis midibüs yandı.

Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan Osman Paşa Ekici yönetimindeki 66 AT 503 plakalı servis midibüsü Başıbüyüklü köyü mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak işçileri tahliye etti.

Alevler kısa sürede arcı sararken, işçiler Yozgat Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle trafiğe kapanan E-88 karayolu söndürme çalışmasının ardından açıldı.

Midibüste şoförle birlikte 18 işçinin bulunduğu öğrenildi. .

İşçilerden Murat Şener, gazetecilere, otobüsten koku gelmesinin ardından şoförün aracı durdurduğu belirterek, "Araçtan indiğimizde araç alt kısmından alev almaya başlamıştı ve alevler kısa sürede aracı sardı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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