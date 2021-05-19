Yozgat'ta pedallar 19 Mayıs için döndü
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Yozgat'ta pedallar 19 Mayıs için döndü

İhlas Haber Ajansı / Alpaslan Demir - Haberler | Yerel

Yozgat'ta pedallar 19 Mayıs için döndü Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, farklı etkinliklerle kutlanıyor.

Yozgat'ta pedallar 19 Mayıs için döndü

YOZGAT - Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, farklı etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında şehir içi bisiklet turu düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma ile başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bisiklet turu ile devam etti. Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin de eşlik ettiği motosiklet ve bisiklet turu, Gençlik Merkezinden başladı. Yaklaşık 20 motosiklet ve 50 bisiklet severin katıldığı şehir turuna İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve çok sayıda vatandaşta eşlik etti. Şehir içinde düzenlenen bisiklet korteji, vatandaşlarca ilgiyle izlendi. Onlarca vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu tüm şehre yaydı.

Yozgat Valisi Ziya Polat yaptığı açıklamada "Spor Vadisi Gençlik Merkezinden başlayan bisiklet turu, Çapanoğlu Kent Park'ta sona erdi.

Bugün hem gençlerimizle, jandarmamızla, emniyet teşkilatımızla, bisiklet ve motosiklet severler ile bisiklet turu yaptık. milli mücadelenin başlangıç ayağı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bu millet mücadele ruhu ile geçmişten bu günlere geldi aynı mücadele ruhunu geleceğe taşıyacağımızdan eminim. Çünkü bu imanla, bu inançla yetişen gençlerimiz var. Tekrardan hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Yozgat'ta pedallar 19 Mayıs için döndü
Yozgat'ta pedallar 19 Mayıs için döndü
Yozgat'ta pedallar 19 Mayıs için döndü
Yozgat'ta pedallar 19 Mayıs için döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alpaslan Demir

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