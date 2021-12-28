Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tevfik Baltacı idaresindeki 34 EKE 599 plakalı otomobil, Ankara- Yozgat kara yolu Yamuklar köyü kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Refik Baltacı yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri
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