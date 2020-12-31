Yozgat'ta orman muhafaza memurlarının bayrak hassasiyeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yozgat'ta orman muhafaza memurlarının bayrak hassasiyeti

31.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:42
Yozgat'ta orman muhafaza memurlarının bayrak hassasiyeti

Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları yaylada gördükleri yıpranmış Türk bayrağını yeniledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları yaylada gördükleri yıpranmış Türk bayrağını yeniledi.

Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen Yaylası'na av koruma kontrolüne giden orman muhafaza memuru Yaşar Kehribar ve arkadaşları, vatandaşlar tarafından dikilen direkteki yıpranmış Türk bayrağını görünce üzüldü.

Kuruma döndüğünde yeni bir bayrak temin eden Kehribar, ertesi gün tekrar Söbeçimen Yaylası'na giderek yıpranmış bayrağı değiştirdi.

Türk bayrağını göndere çeken Kehribar ve arkadaşları, al bayrağı yenilemenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Eser Yenenler Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Güven Yalçın Halis Özkahya Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta orman muhafaza memurlarının bayrak hassasiyeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 19:42:33. #1.15#
title