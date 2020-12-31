Yozgat'ta orman muhafaza memurlarının bayrak hassasiyeti
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları yaylada gördükleri yıpranmış Türk bayrağını yeniledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları yaylada gördükleri yıpranmış Türk bayrağını yeniledi.
Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen Yaylası'na av koruma kontrolüne giden orman muhafaza memuru Yaşar Kehribar ve arkadaşları, vatandaşlar tarafından dikilen direkteki yıpranmış Türk bayrağını görünce üzüldü.
Kuruma döndüğünde yeni bir bayrak temin eden Kehribar, ertesi gün tekrar Söbeçimen Yaylası'na giderek yıpranmış bayrağı değiştirdi.
Türk bayrağını göndere çeken Kehribar ve arkadaşları, al bayrağı yenilemenin mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul