Yozgat'ta Millet Bahçesi Projesi'nin ilk adımı atıldı

Yozgat'ta Millet Bahçesi Projesi kapsamında, eski Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yerleşkesindeki binaların yıkımı başladı.

Millet bahçesinin ilk adımı olan yıkım çalışmalarını başlatan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere, valilik karşısında Menekşe Evleri'nin bulunduğu 52 bin 170 metrekare alana millet bahçesi yapılacağını söyledi.

Menekşe Evleri'ndeki hak sahipleri için eski TMO arsasında TOKİ tarafından konut yapılacağını belirten Köse, "TMO arsasının mülkiyeti, Milli Emlak Müdürlüğünden belediyeye devredildi. Burada yapılacak 301 konut ve 22 iş yerinin ihalesi yapıldı. Konutlarımız 100, 120 ve 140 metrekare olarak belirlendi. Menekşe Evleri'ndeki hak sahiplerinin tamamına en az 140 metrekare daire verilmek üzere planlama yapıldı." dedi.

Yaklaşık bir ay sonra TOKİ tarafından müteahhit firmaya yer tesliminin yapılarak konut inşaatlarının başlayacağını dile getiren Köse, konutlarla millet bahçesi inşaatını aynı dönemde tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

Köse, Menekşe Evleri'nde ikamet eden hak sahiplerine 810 lira kira yardımı yapılacağını ve burada ikamet eden vatandaşların evleri bir an önce boşaltmasını istediklerini belirterek, "Millet bahçesinde, millet kıraathanesi, spor alanları, kapalı pazar, yürüyüş alanları, piknik alanları olacak. Şehrimize müthiş bir görsellik katacak. Millet bahçesinin nisan veya mayıs ayında ihalesini yapacağız. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Köse, millet bahçesi ve diğer çalışmalarda kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı