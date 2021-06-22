Yozgat'ta kuyumcudan bilezik çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Yozgat'ta kuyumcudan bilezik çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta kuyumcudan bilezik çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdulbaki Karataş - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde müşteri olarak girdikleri kuyumcudan beğendikleri 185 gram ağırlığında 4 bileziği alıp kaçtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde müşteri olarak girdikleri kuyumcudan beğendikleri 185 gram ağırlığında 4 bileziği alıp kaçtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal içesinden Çayıralan'a gelen 4 şüpheliden S.G. (25) ve O.B. (22), müşteri olarak girdiği kuyumcudan almak için bilezik istedi.

İki zanlı inceledikleri 4 bileziği alarak kuyumcudan kaçtı.

Şüphelilerin peşinden giden kuyumcu Başaran Kayhan, kendilerine ulaşamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekipler zanlıların yakalanması için ilçede çalışma başlatırken, kendi araçlarına ulaşamayan S.G. ve O.B. ise Turhal'da bulunan arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Polisler, ilçede 4 saat saklanan iki şüpheli ile kendilerini almaya gelen D.İ. (25) ve Y.G'yi (19) yakaladı.

Çalınan bilezikler kuyumcuya teslim edilirken, 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan, zanlıların altınları kuyumcudan alıp kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulbaki Karataş

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