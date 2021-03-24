Yozgat'ta kar etkili oldu
Yozgat'ta kar etkili olduYOZGAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi beyaza büründü.
Yozgat'ta kar etkili oldu
YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi beyaza büründü.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca etkili olan kar ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle yollarda buzlanma oluştu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.Öte yandan tipi nedeniyle köy yollarında da ulaşım aksadı. Sorgun ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU