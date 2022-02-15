İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı - Haberler
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İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Olay geçtiğimiz gün Yerköy'ün Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahların kullanılması sonucu Coşkun D., Çınar D., Yunus D. ve Türkan Ç. yaralandı. İlçe emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgili Çetin Ç., Nurettin Ç., Erol Ç., Mustafa D., Çınar D., Yunus D., Kemal Ç. ve Türkan Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Ç., Nurettin Ç., Erol Ç., Mustafa D., Çınar D., Yunus D. tutuklanırken, Kemal Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Türkan Ç. ise ev hapsine çarptırıldı.

(Orhan Ekinci/ İHA)

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, Yerköy, Yozgat, kavga, Yerel, Güncel, Haberler

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