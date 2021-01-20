Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

20.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:33
Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Yozgat'ta 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Yozgat'ta 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Ziya Polat, Valilikte düzenlenen törende, Türk milletinin ülkesiyle beraber ilelebet payidar olmasını şehit ve gazilere borçlu olduğunu söyledi.

Polat, bu vatan için, bu millet için herkesin bir şeyler yaptığını veya yapmaya da devam edeceğini belirterek, "Ama sizler bu vatan için, bu millet için bedeninizin birer parçasını feda ettiniz. Bunun karşılığı hiçbir şeyle ödenemez. Milletimizin gönlü ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin her kurumunun ve her kademesinin kapılarının daima sizlere sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, vatan ve millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Vali Polat, 21 Şubat 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Alpaslan Gürün ve 20 Mart 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Emirhan Gazi Altan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Salman

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ İlham Aliyev Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Şener Cemre Kemer Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ozan Tufan Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 14:02:23. #1.15#
title