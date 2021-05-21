Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Rukiye Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

YOZGAT - Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan M.T., Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla ikamet ettiği Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Sorgun'da dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen hükümlü M.T., işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Yılmaz

FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 67 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 67 gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Necati Şaşmaz
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Arslan Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 18:53:05. #1.11#

title