Yozgat'ta down sendromlu lösemi hastası Umut'un ailesi hayırseverlerden destek bekliyor
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Yozgat'ta down sendromlu lösemi hastası Umut'un ailesi hayırseverlerden destek bekliyor

13.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:14
Yozgat'ta down sendromlu lösemi hastası Umut'un ailesi hayırseverlerden destek bekliyor

Yozgat'ta 2,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan 4 yaşındaki down sendromlu Umut Bulut'un ailesi, yavrularının tedavisine destek olunmasını istiyor.

Yozgat'ta 2,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan 4 yaşındaki down sendromlu Umut Bulut'un ailesi, yavrularının tedavisine destek olunmasını istiyor.

Agahefendi Mahallesi'nde yaşayan Resul (47) ve Zuhal Bulut (46) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Umut'a 2,5 yıl önce Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından 2,5 yıldır her ay 4 kez kemoterapi alan Umut'u Kayseri'ye tedaviye götürüp getiren baba Resul Bulut, çalıştığı işten ayrılmak zorunda kaldı.

Umut için aldıkları aylık bin 400 lira bakım parası ve yakınlarından aldığı borçlarla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Baba Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir gelirinin olmadığını söyledi.

Down sendromlu çocuğunun ateşlenip, enfeksiyon kaptığında Kayseri'ye daha sık gidip gelmek zorunda kaldığını anlatan Bulut, "Eşim de çalışmıyor, hiçbir gelirimiz yok. Çocuğumu Kayseri'ye götürecek gücümüz kalmadı. Devlet büyüklerimiz ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Çocuğumun tedavisi yaptırılırsa çok mutlu oluruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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