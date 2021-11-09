Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
ANKARA (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Yozgat'tan Ankara istikametine giden B.T. yönetimindeki 66 AAR 123 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Yerköy ilçe yakınlarında trafik levhasına çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet