Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

ANKARA (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yozgat'tan Ankara istikametine giden B.T. yönetimindeki 66 AAR 123 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Yerköy ilçe yakınlarında trafik levhasına çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri
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