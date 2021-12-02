ÇANDIR, YOZGAT (Haberler.com) - Yozgat'ın Çandır ilçesinde bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne 2 günlük sorgusu bitti. Vatandaşlar cani annenin akıbetini merak etti. Yozgat'ta bebeğini sobada yakan anne tutuklandı mı? sorusu en fazla araştırılan konulardan biri oldu.

YOZGAT'TA BEBEĞİNİ SOBADA YAKAN ANNE TUTUKLANDI MI?

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne 2 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki baba ve üvey babaanne ise serbest bırakıldı.

ANNE, BABA VE BABAANNE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Jandarma ekipleri Fatma Büyük'ü, baba Hakan Büyük'ü ve babaanneyi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı evde araştırma yaptı. Fatma Büyük'ün, 2 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunduğu öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen anne Fatma Büyük çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne ile birlikte gözaltına alınan baba Hakan Büyük adli kontrol şartıyla, üvey babaanne ise serbest bırakıldı.

TALİHSİZ BEBEĞİ KÖY MUHTARI DEFNETTİ

Yozgat Adli Tıp Kurumundan naaşı alınan 25 günlük Erol bebek ise vefat eden babaannesinin yanına Büyük kışla köy mezarlığına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından defnedildi. Olayın yaşandığı evin önünde görüntülenen soba külü ve kova ızgarası da dikkatleri çekti.

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