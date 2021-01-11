Yozgat'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı
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Yozgat'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı

11.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:16
Yozgat'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 yaralı

YOZGAT'ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

YOZGAT'ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yerköy ilçesinde meydana geldi. Aynı aileden olan A.Y., M.Y. ve E.Ç.Y. aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ahmet Y. ve Osman Y.'nin Yerköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitti. Burada 2 grup arasından arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da silah ve bıçakla birbirine saldırdı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kurşun ve saçma isabet eden iş yeri sahibi Ahmet Y. ile bıçaklanan A.Y. ağır olmak üzere M.Y, E.Ç.Y ve O.Y. darp ve çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesi ile yaralandı.Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileirnce yapılan ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan işyeri sahibi Ahmet Y. ve A.Y. Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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