Yozgat'ta araçları kara saplanan filyasyon görevlilerini özel idare ve jandarma ekipleri kurtardı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı bir köydeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmaya giderken araçları kara saplanan filyasyon görevlilerini, özel idare ve jandarma ekipleri kurtardı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı bir köydeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmaya giderken araçları kara saplanan filyasyon görevlilerini, özel idare ve jandarma ekipleri kurtardı.

Yukarı Yahyasaray köyünde bir hastaya Kovid-19 testi yapmak için yola çıkan filyasyon ekibinin aracı, İnönü köyü yakınlarında kara saplandı.

Uzun uğraşlara rağmen aracı saplandığı yerden çıkaramayan filyasyon ekibi, jandarma ve İlçe Özel İdare'den yardım istedi.

Jandarma ve özel idare ekipleri, aracı saplandığı yerden çıkardı.

Jandarma, filyasyon ekibine termosla getirdikleri sıcak çaydan ikram etti.

Öte yandan ilçede kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 17 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulbaki Karataş