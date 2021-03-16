Yozgat'ta 1306 parça tarihi eser ele geçirildi
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Yozgat'ta 1306 parça tarihi eser ele geçirildi

16.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:48
Yozgat'ta 1306 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser niteliği taşıyan 641 sikke, 656 obje ve 9 ok ucu bulundu.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser niteliği taşıyan 641 sikke, 656 obje ve 9 ok ucu bulundu.

K.Y'nin tarihi eserler satmak istediği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin iş yerine operasyon düzledi.

İş yerinde yapılan aramada biri altın 641 sikke, 656 tarihi obje, 9 ok ucu, 5 detektör başlığı, 15 metal arama çubuğu, 3 kurusıkı tabanca ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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