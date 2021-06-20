Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Niğde'de eğitimlerini tamamlayan polis adayları mezun oldu

Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Niğde'de 8 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni yapıldı.

Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Niğde'de 8 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni yapıldı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) 26 dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bugünün aynı zamanda Babalar Günü olduğunu belirterek, "Bu vatana, bu millete hayırlı evlat yetiştiren tüm babalarımızın, evladını yetim bırakan babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Polat, polis adaylarının 8 aylık eğitim döneminin ardından devletine ve milletine hizmet yolunda göreve başlayacaklarını ifade ederek, "Hepsini kutluyor, hayırlı olsun diliyorum. Polis millettir, devlettir, bayraktır, vatandır. Bunu yüreğinizde hissettiğinizi biliyoruz. Bu vatan uğuruna, bayrak ve ezan uğruna canınızı severek vereceğinizi biliyoruz. Yolunuz açık olsun, hep söylüyoruz, devletinin emrinde, milletinizin hizmetinde nice başarılı yıllarınız olsun." diye konuştu.

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi de okulun kurulduğu günden bu yana emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

Kişi, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak 26. dönemde 389 vatan evladını mezun edecek olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesinden sonra 389 polis yemin etti.

Törene, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak da katıldı.

Kırşehir

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezinde, 26. dönem eğitimlerini tamamlayan 294 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir POMEM'den mezun olarak memleketin dört bir yanında hizmet verecek polislerin yemin ederek bu şerefli mesleğe adım atmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere seslenen Vali Akın, "Sizler, bu seviyelere kolay gelmediniz. Her biriniz belirli kriterler dahilinde seçildiğiniz bu kurumda teorik ve pratiğe dayalı zorlu bir eğitim sürecinden geçerek mezun olmaya hak kazandınız. Hepinizi bu başarınızdan dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu da 2020 ekim ayında intibak eğitimiyle başlanan eğitim öğretim sürecini başarı ile bitirmenin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, iki dönem halinde verilen eğitim boyunca hukuk ve meslek anlamında 14 farklı dersin işlendiğini, bu süreçte ayrıca temel atış ve meskun mahal eğitimlerinin de başarı ile tamamlandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Çağatay Durgun, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere Vali Akın, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan diploma ve hediyelerini verdi.

Öğrencilerin yemin etmesiyle sona eren törene Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin ve protokol üyeleri katıldı.

Sivas

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezinde 254 polis adayı mezuniyet heyecanı yaşadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, POMEM'de gerçekleştirilen 26. dönem mezuniyet töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, 8 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adaylarını tebrik ederek, görev yerlerinde başarı diledi.

POMEM Müdürü Kadir Yırtar ise zorlu bir eğitimden geçerek mezun olan polis adaylarını kutladı.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Semih Arınk, yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı, polis adayları yemin etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ve davetliler katıldı.

Niğde

Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezinde 26. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Görevinizi yürütürken toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutacağınıza yürekten inanıyorum. Bu ülke, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere buradasınız." dedi.

Konuşmanın ardından polis adayları yemin etti.

Mezuniyet törenine AK Niğde Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, siyasi partiler ve STK temsilcileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul