Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı
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Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı

27.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:49
Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı

Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken ve gözaltına alınan youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken ve gözaltına alınan youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Fariz B. hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Fariz B. gözaltına alınarak, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Fariz B, adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan şüpheli Fariz B, ifadesinde toplumun dışlanan, aşağılanan kesimleri konusunda farkındalık oluşturmak için video çektiğini, amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ve maddi manevi kazancının olmadığını savundu.

Şüpheli Fariz B, olayla ilgili çekilen videodaki çocuğun ailesine danıştıklarını, onay aldığını, anne ve babasının rızası olduğunu ileri sürerek, ailenin kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Hakimlik, şüpheli Fariz B'nin yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza vermesi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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