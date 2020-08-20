YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı Çektiği eğlenceli videolarla YouTube'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Enes Batur Sungurtekin yeni bir aşka yelken açtı. Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez yan yana görüntülendi.

Geçtiğimiz sene oyuncu Damla Aslanalp ile sahte bir düğün töreni düzenleyerek günlerce adından söz ettiren fenomen Enes Batur Sungurtekin, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. ALIŞVERİŞ SONRASI YAKALANDILAR Enes Batur ile yeni sevgilisi Ecenaz Üçer, önceki gün Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezi çıkışı kameralara takıldılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takan ikili, alışveriş yaptıktan sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Öte yandan genç fenomenin 1 milyon 350 bin TL'lik aracı da dikkatlerden kaçmadı. Enes Batur'la görüntülenen Ecenaz Üçer'in de Instagram'da 117 binlik bir takipçi kitlesi bulunuyor. Kaynak: Snob Magazin