Youtuber Muhammet Çumanoğlu'na "hakaret" iddiasıyla yargılanan Okan Bayülgen beraat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Youtuber Muhammet Çumanoğlu'na "hakaret" iddiasıyla yargılanan Okan Bayülgen beraat etti

Hürriyet - Haberler | Güncel
Youtuber Muhammet Çumanoğlu'na 'hakaret' iddiasıyla yargılanan Okan Bayülgen beraat etti

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Okan Bayülgen hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan düzenlenen iddianameyi kabul ederek, atılı suçun niteliği gereği dosyada basit yargılama usulü uygulanmasını kararlaştırdı.

Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71,96'ya yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71,96'ya yükseldi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Okan Bayülgen hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan düzenlenen iddianameyi kabul ederek, atılı suçun niteliği gereği dosyada basit yargılama usulü uygulanmasını kararlaştırdı.

Sanık Bayülgen ile şikayetçi Muhammet Çumanoğlu'na tebligat gönderen mahkeme, her iki tarafın beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak iletmesini istedi.

Tarafların beyan ve savunmalarının dosyaya ulaşmasının ardından, delil durumu ve savunma içeriklerine göre incelemesini tamamlayan mahkeme, atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Bayülgen'in beraatine hükmetti.

Verilen karara itiraz edilmesi halinde, ilgili kanun gereği normal yargılama usulüne geçilecek.

 Davanın geçmişi

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Okan Bayülgen ve Bayülgen'in program yaptığı televizyon kanalı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede, Bayülgen'in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Çumanoğlu'nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edilerek, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın YouTube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır. Bu söylem ve eylemler müvekkilin, çevresinde ve YouTube kanalındaki aboneleri karşısında küçük düşmesine neden olmuştur. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz." ifadelerine yer verilmişti.

Suç duyurusu işleme konulmasının ardından "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Bayülgen, müştekiyi tanımadığını ve programda ekibi aracılığıyla sosyal medya ve ulusal medya üzerinden tespit edilen videolar hakkında yorumlarda bulunduğunu anlatarak, "Müştekinin yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında 'gerizekalı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır. Genel bir tanımlama yaptım. Şahsın videosu bu sırada yayınlanmaktaydı. Tanımlamam genel ve soyuttur. Müştekiye yönelik değildir. Suç kastım da yoktur. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." diye konuşmuştu.

Savcılık, Bayülgen'in üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, soruşturma dosyasını Uzlaştırma Savcılığı'na göndermiş ancak uzlaşma sağlanamaması üzerine Bayülgen hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Hande Erçel Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Youtuber Muhammet Çumanoğlu'na "hakaret" iddiasıyla yargılanan Okan Bayülgen beraat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:35:24. #1.16#
title