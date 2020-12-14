YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor

Google servislerinde yaşanan çökme internet kullanıcılarını etkiledi. Şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle Google servisleri olan YouTube, Gmail, Google Asistan ve Google Dökümanlar kullanılamıyor. Yaşanan sıkıntıyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

YouTube, Gmail, Google Asistan ve Google Dokümanlar dahil olmak üzere birden çok Google hizmeti ve web sitesinde kesinti yaşanıyor.

YOUTUBE UYARI VERİYOR

YouTube erişim sorunu nedeniyle kullanıcılara ''Bir şeyler yanlış gitti...'' uyarısı çıkıyor.

YouTube'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmamışken, yaşanan sorun Down Detector sitesine de yansımış durumda.

GOOGLE ERİŞİM SORUNUNU KABUL ETMİYOR

Google'ın kişisel ve iş hizmetlerinin sekteye uğratan bu durum hakkında bilgi veren DownDetector, Gmail'deki kesintinin sabah 6 sularında başladığını söyledi.

Henüz sorunu resmi olarak kabul etmeyen Google, hizmetlerde herhangi bir durum yaşanmadığını belirtiyor. Ancak, pek çok kullanıcı Twitter üzerinden hizmetlerden yararlanamadığına dair paylaşımlarda bulunuyor.

O paylaşımlardan bazıları: