''Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü Youtube'da anlattı

ABD'de 16 yaşındaki kız, 18 yaşındaki arkadaşıyla birlikte babasını bıçaklayarak öldürdü. Babasının cansız bedenini testereyle parçalara ayıran cani evlat, korkunç cinayet sonrası bir video paylaştı. Suç ortağı arkadaşıyla birlikte kamera karşısına geçen genç kızın, ''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki 3. gün...'' diyerek başladığı videoda zaman zaman kahkahalar attığı da görülüyor.

ABD'de yaşanan vahşi cinayet ve sonrasında ortaya çıkan video görüntüleri tüm dünyayı şoke etti. New York Post'ta yer alan bir habere göre 18 yaşındaki Aaron Guerrero ve 16 yaşındaki sevgilisi Sierra Halseth, ailelerinin artık birbirlerini görmemeleri gerektiği söyledikten sonra korkunç planlarını hayata geçirerek kızın babasını öldürüp parçalara ayırdı. İki arkadaş iddiaya göre olaydan 3 gün sonra cinayet işlemekle ilgili şaka yaptıkları sapkın bir video kaydetti.

VİDEO TUTUKLANDIKTAN SONRA BULUNDU

18 yaşındaki Aaron Guerrero ve 16 yaşındaki Sierra Halseth'in video kaydı, ikili Nisan ayında Sierra'nın babası Daniel Halseth'i Las Vegas'taki evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra bulundu.

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, Bölge Başsavcı Yardımcısı Christopher Hamner, ofisinin Guerrero için ölüm cezası isteyip istemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Halseth'in yaşı onu ölüm cezasından muaf tutuyor.

''BİRİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRAKİ 3.GÜN''

Guerrero videoda, ikisi de kameraya üç parmağını gösterirken, "YouTube Kanalımıza tekrar hoş geldiniz: Birini öldürdükten sonraki 3. Gün" derken görülüyor. Halseth, gülünç bir surat yapmadan önce, "Aman! Bunu sakın kayda koyma" diyor. Guerrero daha sonra, Halseth'in başını ellerinin arasına alırken "Buna değdi" diye konuşuyor.

RAHATSIZ EDİCİ KAHKAHA ATIYORLAR

Videoda, Guerrero ve Halseth dışarıda bir çadırın içinde uyku tulumu gibi görünen bir şeyin üzerinde yatarken görülüyor. Guerrero daha sonra Halseth'in yüzünü iki kez okşuyor ve onu boğuyormuş gibi yapıyor. Guerrero, video sona ermeden önce ikisi de birbirine sevgiyle sarılırken rahatsız edici bir kahkaha sesi çıkarıyor. Klip, Daniel'in yanmış cesedinin yakılmış evinde bulunmasından altı gün sonra Utah, Salt Lake City'de gençleri tutuklayan polisler tarafından ortaya çıkarıldı.

CESEDİ TESTEREYLE PARÇALADILAR

Polisler, gençlerin cinayeti örtbas etmek için yangın çıkardığına ve kurbanın cesedini parçalamak için elektrikli testere ve daire testere kullandığına inanıyor. Videonun tam olarak ne zaman çekildiği veya herhangi bir sosyal medyada paylaşılıp paylaşılmadığı henüz açıklanmadı.

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, Bölge Başsavcı Yardımcısı Christopher Hamner, ofisinin Guerrero için ölüm cezası isteyip istemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Halseth'in yaşı onu ölüm cezasından muaf tutuyor.

ANNENİN KAYIP İHBARIYLA BULUNDU

KVVU-TV'nin bildirdiğine göre, Las Vegas polisi Daniel Halseth'in cesedini, 9 Nisan'da annesinin yetkililere oğlundan iki gündür haber alamadığını söyledikten sonra buldu. Guerrero'nun ailesi olay yerini araştıran polislere soruşturma başladıktan sadece birkaç saat sonra başvurarak, kendilerinin de onu aradığını ve Halseth'in kızıyla kaçmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

TESTERE SATIN ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Review Journal'ın haberine göre Guerrero, daha sonra evde bulunan testere ve eldivenleri satın alırken güvenlik kamerası videolarında görüldü. Polis KVVU-TV'ye verdiği demeçte, bir Winco marketinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinin Sierra Halseth'in iki galon çamaşır suyu ve bir galon portakal suyu aldığını gösterdiğini söyledi. ATM güvenlik kamerası ayrıca babasının banka kartlarını kullandığını gösteriyor.

Halseth ve Guerrero cinayet, cinayet için komplo kurmak, kundakçılık, kredi kartı dolandırıcılığı ve soygun gibi suçlamalarla karşı karşıya. Utah'tan Las Vegas'a iade edildiler ve Pazartesi günü mahkemeye çıkacaklar.