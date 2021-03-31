YouTube 'dislike' özelliğini kaldırıyor
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YouTube 'dislike' özelliğini kaldırıyor

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Teknoloji

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı YouTube, 'dislike' özelliğini gizlemeye hazırlanıyor. Şirketin bu hareketi, içerik üreticilerini olumsuzluklara karşı korumak amacıyla yaptığı öğrenildi.

Dünyanın en popüler video uygulaması YouTube, zaman zaman tepkilere yol açan dislike özelliği ile ilgili yeni bir karara imza attı.

Edinilen bilgiye göre şirketin beğenmeme butonunu kaldıracağı ve bunun için şu sıralar farklı tasarımları denediği öğrenildi. İçerik üreticilerinin geri bildirimlerine yanıt olarak özelliği test edecek olan şirket, geri dönüşün iyi olması halinde tüm videolarda 'dislike' butonunu kapatacak.

Öte yandan yeni özelliğin hangi ülkelerde test edileceği konusunda herhangi bir detaya ulaşılamadı.

YouTube 'dislike' özelliğini kaldırıyor
Damla Çelikli
Haberler.com
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