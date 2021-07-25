YOSUN VE ÇÖPLERLE KAPLANAN TUNCA NEHRİ'NDE ÇEVRECİLER TEMİZLİK YAPTI

EDİRNE'de, günlerdir etkisini gösteren sıcak havayla birlikte dip seviyesini gören, yüzeyi yosun ve çöplerle kaplanan Tunca Nehri ve çevresinde, çevreciler temizlik yaptı.

EDİRNE'de, günlerdir etkisini gösteren sıcak havayla birlikte dip seviyesini gören, yüzeyi yosun ve çöplerle kaplanan Tunca Nehri ve çevresinde, çevreciler temizlik yaptı. Temizlik çalışmasına katılan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi İspanyol Begona Rodrigues, İnsanlar pikniğe geldikten sonra çöplerini yanlarında götürüp çöp kutusuna atmalı. Manzara gerçekten çok üzücü. Lütfen bu güzelliği mahvetmeyelim dedi.

Edirne'de, yağışlı geçen haziran ayının ardından temmuz ayında hava sıcaklıklarının artması nehir debilerini etkiledi. 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak havada Tunca ve Meriç Nehri dip seviyelerini gördü. Geçen yıl aynı ayda 8 metreküpsaniye olan Tunca nehrinin akış hızı 6 metreküpsaniyeye düşerken, yüzeyi ise yosun ve çöplerle kaplandı. Oluşan kötü görüntüye kayıtsız kalamayan Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği ile sosyal medya topluluğu 'Plastiğe Hayır Grubu' bir araya gelerek temizlik çalışması yaptı. Nehir yüzeyi ve çevresinin temizlendiği etkinlikte kilolarca çöp toplandı.

'ÇÖP ÇEŞİTLİLİĞİ DE ARTTI'

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Pandemi sonrasında daha çok çöp çeşitlerinin arttığını, üç çöpten birisinin maske olduğunu, cam ve plastik şişe yoğunluğunda artma olduğunu, ambalajlı gıdaların çoğalmasıyla da yiyecek ambalajlarının arttığını gördük. Bunlar doğada en zor çözünen maddeler. Nehir kıyısında bu temizliği yapmamızın en önemli nedeni ise nehre karışan plastik maddelerin oradaki canlı yaşamı öldürmesi diye konuştu.

'GÖRÜNTÜ ÇOK ÇİRKİN'

Nehir yüzeyini de temizlemeye çalıştıklarını kaydeden Eren, Bu sefer nehrin içerisinde de temizlik yapıldı. Nehrin yüzeyini kötü bir tabaka kaplamış ve üzerinde plastikler yüzer durumda. Bu çok çirkin bir görüntü. Bu kentte belediye var, valilik var, valiliğe bağlı kurumlar var. Aslında kentte bu hizmetler çok önemli hizmetler ve bunun yapılmadığını görüyoruz dedi.

'YANLARINDA ÇÖP POŞETİ GETİRSİNLER'

Etkinliğe katılan doğasever Alp Tekin Ozan da, Acaba halkımızın bu nehre attığı şişeleri taşırken hafifti de boşalınca mı ağırlaşıyor da böyle bırakıyorlar. Bu çok garip bir durum. Anlam veremiyorum. İnsanlarımız buraya gelirken yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri, işleri bittiğinde bir çöp poşetine atarsa, bu manzarayla karşılaşmayız diye düşünüyorum diye konuştu.

'LÜTFEN BU GÜZELLİĞİ MAHVETMEYELİM'

Kentte uzun yıllar hayata geçirdiği çevre dostu projelerle tanınan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi İspanya uyruklu Begona Rodrigues, Burası gerçekten çok pis. Nehir ve çevresinde küçük hayvanlar yaşıyor. Onlar için çok sağlıksız bu görüntü. İnsanlar pikniğe geldikten sonra çöplerini yanlarında götürüp çöp kutusuna atmalı. Manzara gerçekten çok üzücü. Lütfen bu güzelliği mahvetmeyelim ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı