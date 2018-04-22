Yörük Türkmenleri Ahlat'ı Gezdi

Oğuz Türklerinin Anadolu'ya girişinin bininci yıl dönümü kapsamında Bursa'da buluşan, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu başkanlığındaki Yörük Türkmenleri, Bitlis'in Ahlat ilçesine gelerek tarihi mekanları gezdi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından karşılanan Yörük Türkmenleri, ilk olarak Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak nitelendirilen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Asırlardır ayakta duran ve restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılan mezar taşlarını dikkatle inceleyen Yörük Türkmenlerine, Ahlat Belediye Başkanı Çoban, detaylı bilgi verdi.

Ziyaret sırasında Çoban'a Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve keyfiye hediye eden Tatlıoğlu, bin yıl önce bu toprakları yurt yapan ecdadın eserlerini yerinde görmek için Ahlat'a geldiklerini belirtti.

Tatlıoğlu, Türklerin Anadolu'ya gelişinin ve buraları yurt edişinin bininci yılında tarihe iz düşmek istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Edindiğimiz bilgilerle, 1018 yılında Çağrı Bey'in 3 bin atlısıyla öncü kuvvet olarak gelip Van Gölü'nün etrafına, özellikle Ahlat'a yerleştiğini biliyoruz. Bu nedenle bin yıl sonra bu toprakları yurt yapan, vatan yapan yerlere gidelim ve ecdadımızın eserleriyle karşılaşalım istedik. Bu nedenle 22 il temsilcisiyle Bursa'dan yola çıktık. Burada çok güzel karşılandık. Tarihi biraz daha derin öğrendik. Bildiğimizin üzerine çok şeyler kattık. Ben çok memnun oldum. İnanın şu anda kendi toprağımızda, kendi otağımızda gibi hissediyoruz."

Ahlat Belediye Başkanı Çoban da ilçenin bütün Türklerin ortak yurdu ve beylik başkenti olduğunu anımsatarak, "Burası Anadolu'da ilk başkent olurken, Büyük Selçuk Devleti'nin ise son payitahtıdır. Burada farklı bir gizem sizi bin yıl önceki bir zaman dilimiyle buluşturuyor. Burayı yurt yapan alimler, mütefekkirlerin, zahitlerin, mimarların, hukukçuların yani Seyid Hüseyini Hilati'nin veya Mimar Sinan ile eş değer olan Hürremşah Ahlati'nin şehriyle buluştururken Anadolu'daki Ötüken'i yeniden toplumumuza hatırlatıyoruz. Bu vesileyle güzel tutumlarından dolayı tüm Türkmen Yörük beylerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret eden Yörük Türkmenleri, ilçeden ayrıldı.