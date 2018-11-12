Yörük Kültürü Çalıştayla Ele Alındı

Antalya'da, Kaybolan Değerlerimiz Yörük Kültürü Çalıştayı düzenlendi.



Gebze Yörük Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Antalya İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen çalıştayda, Yörük kültürü ele alındı.

Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı ve Çalıştay Koordinatörü İsmail Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayda Yörük kültürü, Gebiz Yörüklerinin geçmişi ve Gebze ile bağlantısı konusunda akademisyen ve tarihçilerin önemli açıklamalar yaptığını söyledi.

Kahraman, etkinlikte konuşma yapan akademisyen ve tarihçilerin, Antalya'nın Gebiz bölgesine Macar anıtı dikilmesi ve bazı Macar araştırmacı ve yazarların Gebizlilerin Macar olduğu iddialarının tartışıldığını belirtti.



Sunumlarda, bu iddiaların doğru olmadığı, hiçbir belgede de bunun yer almadığının ortaya konulduğunu anlatan Kahraman, "Macarların, Gebizle ilgili iddialarının ilmi dayanaktan yoksun olduğu ortaya konuldu." dedi.

Kahraman, ocak ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenecek Yörük Kültürü Sempozyumunda da bu konuda çalışma yapılması kararı alındığını sözlerine ekledi.