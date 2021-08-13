Yorgun mermiden hayatını kaybeden emir yuşa atıcı son yolculuğuna uğurlandı
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Yorgun mermiden hayatını kaybeden emir yuşa atıcı son yolculuğuna uğurlandı

Yorgun mermiden hayatını kaybeden emir yuşa atıcı son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle dün hayatını kaybeden 15 yaşından Emir Yuşa Atıcı Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TRABZON'da başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle dün hayatını kaybeden 15 yaşından Emir Yuşa Atıcı Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

Dün dedesini ziyaret etmek için Trabzon Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'ne giden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, aile bireylerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Atıcı'nın başından kanlar geldiğini gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Atıcı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  

Emir Yuşa Atıcı için bugün Fatih Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı, babası Mustafa Atıcı ve ablası Sanem Atıcı taziyeleri kabul etti. Göz yaşlarına boğulan aile üyelerinin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze törenine Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve aile yakınları katıldı. 

Cenaze namazı öncesinde baba Mustafa Atıcı, "Allah kimsenin başına vermesin. Bu kör kurşun olayı maalesef bu ülkede yaşanan acı gerçek. Bizi buldu. İnşallah bundan sonra kimsenin başına gelmesin. Bunun için ne gerekiyorsa devlet büyüklerimizin elinden geleni yapıp bunun önüne geçmesini istiyorum. Ben evladımı toprağa vereceğim. Kimse evladını toprağa vermesin. Kimse bu yüzden toprağa girmesin. Kesinlikle istemiyorum. Yapan da ya bir an önce gelsin teslim olsun ya da kolluk kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bir an önce bulsunlar. Bu olaya son versinler artık" dedi. 

"1 SANİYE ÖNCE KONUŞTUĞUM YEĞENİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE VEFAT ETTİ"

Olay sırasında Atıcı'nın yanında bulunan akrabası Fatih Çakıroğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: "Cama taş vurur gibi bir ses geldi, anında yere yığıldı. Kucağıma aldım. Kafasında kan vardı. Gözleri kayınca ben kendimi kaybettim. Çığlığıma bahçede diğer fındık toplayanlar da geldi. Ambulans çağırdık, alıp götürdük ama kurtaramadık. Söylenecek bir şey yok. 1 saniye önce konuştuğum yeğenim gözümün önünde vefat etti" diye konuştu. Atıcı kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı'da bulunan Necatibey Mezarlığı'na defnedildi.  


Yorgun mermiden hayatını kaybeden emir yuşa atıcı son yolculuğuna uğurlandı
Yorgun mermiden hayatını kaybeden emir yuşa atıcı son yolculuğuna uğurlandı
Yorgun mermiden hayatını kaybeden emir yuşa atıcı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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