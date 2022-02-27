Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar - Haberler

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Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler: Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, ilçede tarihi öneme sahip Aşıklar Köprüsü'nde çektikleri klip ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

AZDAVAY, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, ilçede tarihi öneme sahip Aşıklar Köprüsü'nde çektikleri klip ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde coğrafi işaret ile tescillenen yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, ilçede tarihi öneme sahip olan Aşıklar Köprüsü'ne gelerek klip çekti. Ellerinde sazlarla hem türkü söyleyen hem de saz çalan yöresel kıyafetli kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günün kutladı. Yaş pasta kesmeyi de ihmal etmeyen kadınlar, pastanın üzerine "İyi ki doğdun Reis" yazdı. Çekilen klip Azdavay Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından büyük beğeni topladı. - KASTAMONU

Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

Son dakika... Yöresel kıyafetlerini giyip kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Azdavay, Doğum, Politika, Haberler

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