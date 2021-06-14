Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi
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Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi

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Ünlü yönetmen Sinan Çetin, Bodrum tatilinde teknede ulu orta yerde üstünü değiştirirken çırılçıplak görüntülendi. Dün de Çetin'in oğlu Rafael Cemo'nun çıplak fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Başarılı şarkıcı Nil Karaibrahimgil, tatil sezonunu ailesiyle Bodrum'da açtı. Karaibrahimgil, önceki gün teknesinde arkadaşı Sinan Çetin ve eşini ağırladı. Tatilde rahatlığın dozunu kaçıran Çetin, bir ara herkesin içinde mayosunu değiştirdi.

ÇIRILÇIPLAK GÖRÜNTÜLENDİ

Takvim'de yer alan habere göre, uzun bir deniz keyfi yapan yönetmen Çetin, sudan çıkıp kurulandı. Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, ulu orta mayosunu değiştirdi. Çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin'in rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.

Yönetmen Sinan Çetin 2017 yılında da Bodrum'daki ıssız bir koyda yine çırılçıplak görüntülenmişti.

Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında uluorta soyunarak üstünü değiştirdi

OĞLU DA ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Yönetmen Sinan Çetin ile Rebekka Çetin'in evliliğinden dünyaya gelen Rafael Cemo Çetin de bir taşın üzerinde çırılçıplak poz vermiş ve kısa sürede gündem olmuştu.

Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi
Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo, çırılçıplak görüntülendi
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo, çırılçıplak görüntülendi
Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi

Kaynak: Diğer

Beren Saat'in giydiği siyah mayonun satışları patladı
Beren Saat'in giydiği siyah mayonun satışları patladı
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo, çırılçıplak görüntülendi
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo, çırılçıplak görüntülendi
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Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi - Haberler Magazin
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