Yönetmen Onur Ünlü'den ilginç proje: 'Hayatımı satıyorum' LEYLA ile Mecnun dizisi ile tanınan senarist ve yönetmen Onur Ünlü, kurduğu internet sitesinde kendisine ait eşyaları satmaya başladı.

LEYLA ile Mecnun dizisi ile tanınan senarist ve yönetmen Onur Ünlü, kurduğu internet sitesinde kendisine ait eşyaları satmaya başladı. Eşyalarını 'hayatimisatıyorum.com' isimli internet sitesinden satışa sunan Ünlü, çektiği film ve dizilerde kullandığı objeler ile kişisel eşyalarını açık artırmaya koydu. İlginç proje, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Altın Portakal ödüllü yönetmen ve senarist Onur Ünlü, 'hayatimisatiyorum.com' isimli internet sitesinde kendisine ait eşyaları satmaya başladı. Onur Ünlü, sitenin 'hakkında' kısmında yaptığı açıklamada 'Hayatımı satıyorum nedir?' sorusuna "Onur Ünlü'nün yaşamı, ölümü ve sonrası da dahil olmak üzere hayatına dair tüm maddi manevi değerlerin satışıdır" ifadelerine yer verdi. Ünlü, internet sitesinde, Altın Portakal ödülünü, 'Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi' filminde kullanılan klaket ve 'Kırık Kalpler Bankası' filminin ilk ve tek orijinal afişinin yanı sıra, 'Onur Ünlü'ye ait nesnelerle dolu sürpriz kutu' ismiyle bir adet kutu ile üzerinde 'Saçma zamanla anlam kazanır' yazan bardak gibi bir çok ürünü satışa koydu. Sitedeki bazı ürünler açık artırmayla, bazıları ise sabit fiyatla alıcısını bekliyor.

'BELKİ DE ONUR ÜNLÜ KOMPİLE SİZİN OLUR'Sitenin anasayfasında ise, "Onur Ünlü'nün nesi var nesi yok satın almak istemez misiniz? İster, sabit fiyatlı ürünlere parayı tak diye yapıştırın! İsterseniz açık artırmaya girip, en iyi fiyatı verin ve ürünü kapın! Belki de Onur Ünlü kompile sizin olur, kim bilir?" yazısı yer aldı. Onur Ünlü'nün kurduğu internet sitesi sosyal medyada da ilgi çekti.ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

Leyla ile Mecnun, Güneşin Oğlu, Beş Şehir, Şubat, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Ben de Özledim, İtirazım var, Beş Kardeş, Kırık Kalpler Bankası, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi birbirinden ünlü ve sevilen yapımların yönetmenliğini ve senaristliğini yapmıştır. Ayrıca Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla şiirler yazıp, şiirlerini Gidiyorum Bu isimli kitapta toplamıştır.

Kaynak: DHA