Yönetmen Derviş Zaim: "Hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi"

Yönetmen Derviş Zaim, filmlerde yapımcılık ve yönetmenliği çoğu zaman kendisinin yaptığını belirterek, "Tasarımımı da kendim yapıyorum. Dolayısıyla hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi. İyi ki de getirdi başka türlü de o filmler olmazdı." dedi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen "9. Malatya Uluslararası Film Festivali", film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Master Class" programına yönetmen Derviş Zaim, sinemasever ve genç yönetmenlerle bir araya geldi.

Yönetmen Derviş Zaim, bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, genç yönetmenlerle film çekerken dikkat etmeleri gerekenler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Zaim, her karaktere bir tarih geliştirmek gerektiğini anlatarak, "Bir Ahmet karakteri yaratınız. Ahmet karakteri geçmişte neydi? Karaktere bir biyografi geliştireceksiniz. Her yönetmenin bunu yapması lazım. Dolayısıyla sizin bir biyografi yazarı gibi kullanmadığınız bilgilere de sahip olarak o karaktere bir tarih geliştirmenizde yarar vardır." diye konuştu.

Genç yönetmenlere çekim listeleri hazırlamaları tavsiyesinde bulunan Zaim, amatör, yarı amatör ve profesyonel her filmcinin bunları yapmasının iyi olacağını ifade etti.

"Film sizi, siz filmi yoğuracaksınız" diyen Derviş Zaim, şöyle devam etti:

"Bu karşılıklı alışverişlerden aslında değerli, faydalı, duyarlı bir şey ortaya çıkabilir. Çünkü siz bir filmi yaparken aslında filmde sizi yapıyordur. Bu karşılıklı alışverişe kendinizi açık tutarsanız, sürüklerken sürüklenmeyi de başarırsanız film yapmak bir keyif haline dönüşebiliyor. Bunu yapmaya çalışmak çok değerli ve kıymetli. Bu nasıl olur, kendinizi dünyaya açarak, farkındalıkla, anı yaşamakla olur."

"Film yapmak aslında ödün verme sanatıdır"

Zaim, her kritik sahnelere alternatif çektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Artık bunu daha fazla yapıyorum. 'Sen dur burada bak' bir öyle çekiyorum, 'Sen burada durmadan yürü', 'Kızı zorla elinden tut dışarıya götür', 'Kızı hiç zorlamadan dışarıya götür', 'Adamı öldür ama bir baba şefkatiyle öldür' diyorum. Bunların çoğu çöp olabilir ama bazen öyle kıymetli şeyler çıkar ki bunlardan ancak bunları her filmde yaparsanız yapımcı sizi öldürür. Ne için öldürür? Sen her sahneyi iki, üç alternatifli çekersen maliyet artar. Dolayısıyla bunu yapabilecek koşulları bulmanız gerekiyor. Bunu illa yapacaksınız bir şeylerden tasarruf etmeniz gerekiyor. Daha önce çektiğiniz üç yakın planı almadan alternatif planlar almaya başlayacaksınız. Film yapmak hayatın her defasında olduğu gibi aslında ödün verme sanatıdır. Estetik, yapım her anlamda senaryo bağlamında sürekli ödün verirsiniz, ödün verirken de aslında bazen bir şeyde kazanırsınız. Daha fazla bir şeyde kazanırsınız. Bütün bunları görebilmek, tasarlayabilmek işidir yapımcılık ve de yönetmenlik. Yapımcılık ve yönetmenliği beraber kullanıyorum çünkü çoğu zaman yapımcılığımı da kendim yapıyorum. Tasarımımı da kendim yapıyorum. Dolayısıyla hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi. İyi ki de getirdi başka türlü de o filmler olmazdı."

Konuşmanın ardından Zaim, soruların yanıtladı.

